Lula comparecerá a uma sessão da Academia Francesa durante visita de Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a Academia Francesa, uma das instituições culturais mais antigas da França, durante sua viagem à França, iniciada nesta quarta-feira (4), segundo um comunicado da organização. A visita ocorrerá na quinta-feira, a portas fechadas. Durante a sessão plenária, os membros responsáveis por zelar pela saúde da língua francesa examinarão a palavra "multilateralismo" em homenagem ao presidente, explicou o comunicado.

Lula chegou a Paris nesta quarta-feira para a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro à França em treze anos. Além dos encontros com seu homólogo Emmanuel Macron e das reuniões econômicas e diplomáticas, o principal objetivo de Lula é participar da Cúpula dos Oceanos da ONU, que realizará uma sessão inaugural com líderes mundiais neste domingo em Nice (sudeste), antes do início dos trabalhos. "A riqueza e a fecundidade das relações culturais entre a França e o Brasil são ilustradas pelos laços estreitos e de longa data entre a Academia Francesa e a Academia Brasileira de Letras", observou o comunicado. Fundada em 1897, a Academia Brasileira "adotou estatutos inspirados nos de sua homóloga francesa, adotou o mesmo lema, 'À Imortalidade', e também conta com quarenta membros", acrescentou o texto.

"A visita do presidente Lula antecipa um encontro próximo entre as duas instituições, que ocorrerá antes do final deste ano ou no início de 2026", afirmou a Academia, fundada pelo cardeal Richelieu em 1635. A Academia é uma instituição independente e recepções em homenagem a líderes estrangeiros são relativamente raras. A França celebra uma temporada cultural especial este ano (de abril a setembro de 2025) para marcar o bicentenário do reconhecimento da independência do Brasil por Paris.