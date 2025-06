EUA estão redirecionando tecnologia antidrone crítica da Ucrânia para as forças americanas

O governo de Donald Trump está redirecionando uma importante tecnologia antidrones destinada à Ucrânia para as forças americanas, uma medida que reflete o enfraquecimento do compromisso do Pentágono com Kiev.

O Pentágono notificou discretamente o Congresso na semana passada que as espoletas especiais para foguetes que a Ucrânia usa para abater drones russos estão agora sendo alocadas para unidades da Força Aérea dos EUA no Oriente Médio.