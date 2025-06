Com Messi, líder Argentina enfrenta Chile à beira do abismo nas Eliminatórias

A Argentina, atual campeã mundial, visita o Chile nesta quinta-feira (4) pelas Eliminatórias Sul-Americanas, com Lionel Messi no comando e a missão de levar 'La Roja' à beira do abismo, uma equipe que já foi um pesadelo para a 'Albiceleste'. A seleção chilena infligiu um enorme sofrimento ao ídolo do Inter Miami ao privá-lo dos títulos da Copa América em 2015 e 2016, um duro golpe que levou o capitão argentino a renunciar temporariamente a sua seleção.

Mas quase uma década após essas derrotas, Messi retorna ao Chile ostentando uma galeria de títulos com a Argentina que inclui uma Copa do Mundo, duas Copas América e uma Finalíssima. Além disso, a 'Albiceleste' já está classificada (é líder com 31 pontos) para a Copa de 2026. Diante da tricampeã mundial estará o último colocado (10 pontos) nas Eliminatórias, que pode ser eliminado do maior evento futebolístico do planeta nesta rodada dupla. A partida será disputada na quinta-feira, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago. - Descida ao inferno -

Enquanto a Argentina subiu ao céu, os chilenos vivem uma descida ao inferno e estão a um passo de ficar de fora de três Copas do Mundo consecutivas pela segunda vez em sua história. Após ser bicampeão da América, o Chile terminou em sexto no torneio classificatório para o Mundial da Rússia-2018; sétimo nas Eliminatórias para Catar-2022; e apesar de agora existirem seis vagas diretas e uma na repescagem para a Copa da América do Norte de 2026, seu desempenho piorou. O Chile tem apenas 10 pontos após 14 das 18 rodadas do torneio classificatório. Está 10 pontos atrás da Colômbia (sexta colocada) e a cinco da Venezuela (7ª), que ocupa a posição de repescagem.

Comandado pelo argentino Ricardo Gareca, o Chile tem a segunda defesa mais vazada nas Eliminatórias e é a segunda seleção com menos gols marcados. O bom jogo mostrado por aquele time da 'geração dourada' acabou, embora antigos ídolos como Arturo Vidal e Alexis Sánchez permaneçam, e eles deverão ser titulares contra a Argentina. - Oportunidade de testar -

Além de Messi, o maior artilheiro da história da seleção argentina, a tricampeã mundial também contará com várias estrelas. Entre elas, estão o zagueiro Cristián Romero, o meio-campista Rodrigo de Paul e os atacantes Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Embora a classificação já esteja garantida, o técnico Lionel Scaloni convocou novos nomes. O de maior destaque é Franco Mastantuono, atacante de 17 anos do River Plate que tem brilhado pelo seu clube no Campeonato Argentino e na Copa Libertadores. "Deixem [Mastantuono] fazer o que ele vem fazendo no River, que ele vem fazendo muito bem", elogiou De Paul em declarações à imprensa ao chegar à concentração argentina.