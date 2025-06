Aliados de Putin sugerem uso de armas nucleares na Ucrânia após ataques dentro da Rússia

A possibilidade de usar armas nucleares na Ucrânia vem sendo cogitada desde o início da guerra, mas sempre por figuras extremistas e em tom de ameaça. Após os ataques ucranianos, porém, a ideia ganhou corpo na mídia pró-Kremlin, com analistas, canais na internet e blogueiros pedindo vingança - muitos defendendo o uso do arsenal atômico.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Depois da nuvem em forma de cogumelo (referência a uma bomba nuclear), a gente pensa em quem mentiu, errou e assim por diante", diz uma publicação do canal Two Majors, que tem mais de um milhão de inscritos no Telegram. Os ataques ucranianos, segundo o canal, oferecem muito mais do que um pretexto, uma razão para bombardear a Ucrânia.

O apresentador da TV estatal Russia-1, Vladmir Solovyov, próximo de Putin, afirmou que a operação ucraniana é "motivo para um ataque nuclear". Ele também defendeu atacar o escritório do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em Kiev, e bombardear campos de aviação na Polônia e na Romênia, que estariam sendo usados pelos ucranianos.

Andrei Bezrukov, ex-agente da KGB, concordou e afirmou que chegou a hora de "ataques preventivos" contra o Ocidente. "Esses ataques à nossa infraestrutura nuclear são testes sistemáticos para ver até que ponto suportamos isso. É uma preparação para a guerra nuclear". Alexander Kots, um popular blogueiro russo, pediu que Putin "ataque com toda a força, independentemente das consequências".

Vários especialistas russos afirmam que o fato de a Operação Teia de Aranha ter destruído um número significativo de bombardeiros nucleares estratégicos pode ser interpretado como uma violação grave, que exige uma resposta com o máximo de força, segundo a doutrina nuclear da Rússia, que foi recentemente atualizada pelo Kremlin.