Wall Street ignora preocupações comerciais e fecha em alta

Às vezes, no mercado de ações, "as emoções prevalecem e a lógica desaparece", resumiu à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

Washington e Pequim haviam chegado a um acordo para suspender temporariamente uma escalada de medidas que havia elevado as tarifas chinesas sobre produtos americanos para 125% e sobre os bens chineses importados pelos Estados Unidos para 145%.

Além disso, a Bolsa de Valores de Nova York recuperou o fôlego depois que, nesta terça, um relatório do Departamento do Trabalho mostrou um aumento inesperado nas ofertas de emprego em abril, maior do que no mês anterior.

Ao longo da semana, são esperados mais dados sobre o emprego nos Estados Unidos, entre eles os pedidos de auxílio-desemprego na quinta-feira e a taxa de desemprego na sexta.