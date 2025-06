Vamos discutir Ucrânia, Gaza e acordo Mercosul-UE, diz Lula sobre reuniões na França

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira, 3, afirmou que deve conversar com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a guerra da Ucrânia, a questão da Faixa de Gaza e o acordo do Mercosul com a União Europeia. As declarações ocorreram em uma entrevista à imprensa no Palácio do Planalto.

Lula pontuou que faz 13 anos que o Brasil não faz uma visita de Estado à França. O presidente afirmou que o último encontro de um chefe do Executivo brasileiro com o presidente da França ocorreu no mandato de Dilma Rousseff.