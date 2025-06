Ucrânia explode ponte estratégica na Crimeia 2 dias depois de ataque surpresa contra Rússia

A Ucrânia alegou nesta terça-feira, 3, ter atacado a estratégica ponte da Crimeia pela terceira vez desde o início da guerra contra a Rússia, após passar meses plantando explosivos na estrutura de suporte sob a água. O ataque ocorreu dois dias depois que a Ucrânia realizou uma das operações mais ambiciosas da guerra, visando a frota de bombardeio estratégico russa. A extensão dos danos não ficou imediatamente clara, mas o Serviço de Segurança da Ucrânia, a agência de inteligência conhecida como SBU, divulgou uma declaração e um vídeo que disse mostrar uma das detonações.

"Hoje, às 4:44 da manhã, sem vítimas civis, o primeiro dispositivo explosivo foi detonado", disse a agência em um comunicado. "Os pilares de suporte subaquáticos foram severamente danificados ao nível do leito do mar - auxiliado pelo equivalente a 1.100 kg de TNT." Filmagens de vigilância divulgadas pela agência e verificadas pelo The New York Times mostram uma explosão sob a Ponte do Estreito de Kerch, que conecta o continente da Rússia à península da Crimeia. O ataque pareceu ter como alvo as características de suporte da ponte. Não ficou imediatamente claro a extensão dos danos que a ponte sofreu. Uma foto da agência mostra alguns danos ao seu corrimão. O tráfego na ponte foi suspenso por cerca de três horas pela manhã e, então, mais tarde no mesmo dia, cerca de uma hora após o SBU publicar seu relatório, foi fechado novamente por cerca de duas horas, de acordo com o canal do Telegram que rastreia a operação da ponte. As razões para os fechamentos não foram divulgadas. A ponte reabriu no final da tarde.

O chefe do SBU, Vasil Maliuk, escreveu em um comunicado que a Rússia continuou a usar a ponte "como uma artéria logística para fornecer suas tropas", tornando-a um alvo legítimo. Um blog militar russo, Ribar, administrado por um ex-membro do serviço do exército russo, Mikhail Zvinchuk, disse em um post no Telegram que um drone subaquático ucraniano havia atacado a ponte na madrugada de terça-feira, mas que havia atingido apenas uma barreira defensiva ao redor de um dos pilares. Detritos caíram na estrada acima, disse Ribar no post. A Ponte do Estreito de Kerch se estende por quase 20 Km e é uma rota de suprimento primária para as forças de Moscou lutando no sul da Ucrânia. É profundamente simbólica para o presidente Vladimir Putin, que presidiu sua inauguração em 2018.

Em outubro de 2022, um caminhão carregado de explosivos foi detonado enquanto atravessava a ponte, causando uma bola de fogo grande o suficiente para romper tanques de combustível em um trem que passava e incendiá-lo. A explosão retirou parte da estrada de suas juntas e a lançou ao mar. Os russos iniciaram reparos, mas 10 meses depois, a ponte foi atingida novamente, desta vez usando drones marítimos para visar pilares de suporte. Após cada ataque, os russos trabalharam para reparar a artéria vital e aumentaram as defesas ao redor dela.

De acordo com autoridades americanas, os russos tomaram medidas extraordinárias para defender a ponte. Isso inclui a instalação de barreiras subaquáticas para defender suas colunas contra ataques na ou abaixo da linha d'água e a implantação dos sistemas de defesa aérea mais sofisticados para defendê-la de foguetes aéreos e drones. Aviões de guerra destruídos Os episódios desta terça ocorrem dois dias depois de um ataque sem precedentes contra a Rússia. No domingo, a Ucrânia lançou um ataque surpresa de drones que teve como alvo diversas bases aéreas russas que hospedavam bombardeiros estratégicos com capacidade nuclear. Pela primeira vez, a ação chegou até a Sibéria, em um duro golpe para os militares russos.