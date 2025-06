Tarifas de Trump podem afetar esforços para baixar inflação, diz governadora do Fed

As mudanças na política comercial dos Estados Unidos podem conter os avanços para reduzir a inflação, afirmou, nesta terça-feira (3), uma governadora do Federal Reserve (Fed, banco central americano), conforme as tarifas do presidente Donald Trump começam a ter impacto. A economia dos Estados Unidos "continua em uma posição sólida, mas a incerteza aumentou notavelmente desde o início do ano", disse Lisa Cook em um evento do Conselho de Relações Exteriores, em Nova York.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Embora o nível final das tarifas de Trump ainda seja desconhecido devido às mudanças em sua política, "os efeitos já estão sendo sentidos", afirmou. Em particular, Cook alertou para uma inflação maior e um enfraquecimento do mercado de trabalho. Os aumentos de preços vinculados a essas mudanças "podem dificultar um maior progresso a curto prazo" no controle da inflação, acrescentou. O Fed mantém as taxas de juros em um nível alto se a inflação é elevada, para esfriar o consumo e, assim, aliviar as pressões sobre os preços. Quando a inflação é baixa, o banco central pode reduzir as taxas para impulsionar a atividade econômica.