'Se perdermos, estamos praticamente fora' da Copa de 2026, diz goleiro do Peru

O goleiro da seleção peruana Pedro Gallese reconheceu nesta terça-feira (3) que, se o Peru perder para a Colômbia na 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, estará praticamente fora da Copa do Mundo de 2026, no momento em que ainda se agarra a uma pequena chance de obter uma vaga na repescagem.

O Peru visita a Colômbia na sexta-feira no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, e depois recebe o Equador na próxima terça-feira no Estádio Nacional, em Lima.

O Peru precisa vencer as quatro partidas restantes para sonhar com uma milagrosa classificação direta, ou somar pelo menos 7 pontos para tentar a sétima posição, que leva à disputa de um playoff intercontinental.

"Temos que somar pontos. Vai ser muito difícil porque a Colômbia é muito forte em casa, mas temos muita confiança e vontade", disse o goleiro de 35 anos, que joga pelo americano Orlando City Soccer.

Em sua última visita à abafada Barranquilla, a seleção peruana obteve uma vitória por 1 a 0 pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Catar-2022.

Após 14 das 18 rodadas disputadas, o Peru ocupa a penúltima posição com dez pontos, dez atrás do sexto colocado (Colômbia) e a cinco do sétimo (Venezuela).