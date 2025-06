Sabalenka derrota Zheng Qinwen e avança às semifinais em Roland Garros

A bielorrussa venceu com parciais de 7-6 (7/3) e 6-3 a número 7 do ranking WTA.

A líder do ranking mundial, Aryna Sabalenka, derrotou nesta terça-feira a atual campeã olímpica Zheng Qinwen por 2-0 e se classificou para as semifinais do torneio de Roland Garros-2025.

Com três títulos de Grand Slam (Aberto da Austrália 2023 e 2024, US Open 2024), Sabalenka enfrentará nas semifinais a vencedora do confronto entre a polonesa Iga Swiatek (número 5 do mundo), atual campeã do Aberto da França, e a ucraniana Elina Svitolina (14ª).

