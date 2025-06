Rússia lança foguetes em cidade da Ucrânia e mata 3; Kiev alega ataque em ponte da Crimeia

A Rússia realizou um ataque com foguetes na cidade ucraniana de Sumy, nesta terça-feira, e matou ao menos três pessoas, disseram autoridades. O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, denunciou a ofensiva e disse que a ação ressalta que Moscou não tem intenção de interromper a guerra de já dura três anos. A violência acontece um dia após as negociações diretas de paz entre os dois países não avançarem.

O Serviço de Segurança Ucraniano (SBU), por outro lado, também afirma ter atacado novamente na retaguarda da Rússia e alega ter danificado as fundações da Ponte de Kerch, que liga a Rússia a Crimeia e é uma via importante para o abastecimento militar russo no conflito. De acordo com os ucranianos, explosivos foram detonados no fundo do mar durante a noite. Esse foi o terceiro ataque ucraniano à ponte desde a invasão russa, informou o SBU, que disse que a ponte "está agora efetivamente em estado de emergência".