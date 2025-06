Premiê polonês pedirá voto de confiança após vitória de nacionalista nas presidenciais

O primeiro-ministro polonês, o pró-europeu Donald Tusk, anunciou, nesta segunda-feira (2), que pedirá um voto de confiança no Parlamento, após a vitória do candidato nacionalista Karol Nawrocki nas eleições presidenciais na véspera. Nawrocki, um historiador de 42 anos e admirador do presidente americano, Donald Trump, recebeu 50,89% dos votos no segundo turno das eleições, no domingo (1º), informou a Comissão Nacional Eleitoral. Seu adversário, Rafal Trzaskowski, de 53 anos, o prefeito pró-europeu de Varsóvia e aliado do governo Tusk, obteve 49,11%.

Trump parabenizou a Polônia pela eleição. "Aliado de Trump vence na Polônia, Surpreende a todos na Europa", escreveu Trump em sua rede Truth Social. "Parabéns Polônia, elegeram um vencedor!". Nawrocki agradeceu aos eleitores pelo "apoio diário" e seu "compromisso" com a campanha, em uma mensagem publicada no Facebook. Ele disse querer que a Polônia seja "um Estado que conte em nível internacional, europeu e nas relações transatlânticas".

"Vou representá-los com dignidade no âmbito internacional, assegurando-me de que a Polônia seja tratada como um igual", assinalou Nawrocki no X. O sucesso do candidato nacionalista vai na contramão do compromisso pró-europeu e do apoio à Ucrânia, impulsionados pelo governo atual. Jaroslaw Kaczynski, líder do partido populista da oposição Lei e Justiça (PiS), que apoiou Nawrocki, considerou que o resultado das presidenciais foram um "cartão vermelho" para Tusk e pediu a criação de um "governo apolítico e técnico", integrado por especialistas.

As próximas eleições legislativas na Polônia estão previstas para 2027. Mas Tusk antecipou, nesta segunda-feira, que buscará rapidamente o apoio do Parlamento. "A primeira prova [para o meu governo] será um novo de confiança que pedirei em breve à Câmara Baixa", disse em um discurso televisionado. - "Não mudou nada" -

Tusk prometeu continuar governando o país com a esperança de poder cooperar com Karol Nawrocki. "Quero dizer a todos hoje que não vou cessar um instante, como primeiro-ministro, no meu trabalho e na nossa luta comum pela Polônia dos nossos sonhos (...): livre, soberana e próspera", disse Tusk. "A eleição presidencial não mudou nada aqui e não mudará nada", assegurou.