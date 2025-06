Polônia: Tusk marca voto de confiança em seu governo para a próxima semana

"Estamos começando uma nova realidade política", disse Tusk, no início de uma reunião de gabinete em Varsóvia. "Temos um novo presidente, mas a Constituição, nossas obrigações e as expectativas dos cidadãos não mudaram. Na Polônia, o governo governa, o que é uma grande obrigação e honra."

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse nesta terça-feira (3) que o parlamento realizará um voto de confiança em seu governo em 11 de junho, enquanto o país enfrenta uma "nova realidade política". Ele pediu a votação depois que seu aliado político, o prefeito liberal de Varsóvia, perdeu a eleição presidencial polonesa do fim de semana para o conservador Karol Nawrocki.

Tusk supervisiona uma coalizão de vários partidos que abrangem uma divisão ideológica, desde progressistas de esquerda a centristas e conservadores agrários. A coalizão dividida não conseguiu chegar a um acordo sobre algumas questões e o governo não cumpriu algumas das principais promessas de Tusk, incluindo a liberalização da restritiva lei do aborto. Fonte: Associated Press.*

A decisão de convocar um voto de confiança é aparentemente uma tentativa de Tusk de reafirmar sua autoridade em uma situação política instável, na qual alguns de seus parceiros de coalizão podem estar menos propensos a querer permanecer com ele.

Já há dúvidas sobre se a frágil coalizão de Tusk conseguirá sobreviver até as próximas eleições parlamentares, previstas para o final de 2027. Alguns de seus oponentes políticos pedem sua renúncia.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.