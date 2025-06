Pagar para arrancar plantas de coca: a aposta da Colômbia contra o narcotráfico

Em Argélia, município da região de Cañón del Micay, no sudoeste do país, a família de Alirio Caicedo e seu filho, Nicolás, é uma das mais de 3.900 que o presidente de esquerda Gustavo Petro convenceu a aderirem voluntariamente a um programa anunciado em março.

Com a produção de cocaína e os cultivos de coca atingindo máximos históricos, o governo da Colômbia faz uma aposta alta: pagar os camponeses para arrancarem pela raiz as plantas da principal matéria-prima desta droga e, desta forma, impactar o narcotráfico.

Diferentemente das iniciativas anteriores do tipo, esta contempla um primeiro subsídio antecipado de pouco mais de US$ 300 dólares (aproximadamente R$ 1.700) para que os camponeses arranquem as plantas com as mãos.

Animados com o primeiro pagamento, Nicolás, de 44 anos, e seu pai, de 77, usam pás para arrancar quase dois hectares de plantas de coca de sua propriedade. "É árduo", admitem à AFP.

"Quando a gente está semeando uma planta (de coca), tem a esperança" de que "vai ter uma colheita e uma renda", explica Nicolás. Agora, "arrancá-la significa (...) que no futuro não vai haver colheita, ou seja, não vai haver grana" fixa, diz.

O plano é implantado enquanto a Colômbia aguarda com apreensão que os Estados Unidos, sob a administração do republicano Donald Trump, decidam em setembro se renovará a certificação do país como seu aliado na luta contra o narcotráfico.