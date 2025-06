No México, partido governista está perto de obter o controle da Suprema Corte

Com 85% da apuração dos votos para a Suprema Corte concluída, os juízes que aparecem nas nove primeiras posições têm fortes vínculos ou afinidade ideológica com o governo de Claudia Sheinbaum. Caso o resultado se confirme, estará encerrado um período de relativo equilíbrio de forças, durante o qual a Suprema Corte proporcionou muitos avanços.

O Morena, partido que governa o México, se encaminha para assumir o controle total da Suprema Corte do país, segundo os resultados preliminares das eleições judiciais realizadas no domingo, 1º.

A reforma judicial que introduziu as eleições para juízes no México foi aprovada no fim do ano passado, ainda no governo de Andrés Manuel López Obrador, que indicou Sheinbaum como sucessora.

Especialistas temem que a mudança afete o equilíbrio entre os três Poderes no México. Sheinbaum, porém, celebrou a realização do pleito e disse que o país é o "mais democrático do mundo".

O candidato mais votado para a Suprema Corte é um advogado de origem indígena, Hugo Aguilar. Atrás dele, vêm três juízas indicadas por Obrador que aceitaram participar das eleições para tentar se manter nos cargos. Fonte: Associated Press.