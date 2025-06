Nintendo moderniza 'Mario Kart' para lançamento de Switch 2

Para o episódio inédito de Mario Kart que acompanhará o lançamento do console Switch 2 na quinta-feira (5), a gigante dos videogames Nintendo apostou em ingredientes que levaram ao sucesso títulos como "Fortnite".

"Queríamos mudar completamente o conceito para torná-lo jogável em um mundo mais amplo", explicou o produtor do jogo, Yabuki Kosuke, em uma entrevista publicada no site do grupo japonês.

Para ele, a última edição da série, "Mario Kart 8", conseguiu "aperfeiçoar a fórmula que tínhamos seguido até então na série, na qual os jogadores correm em pistas individuais".

Esta nova versão, desenvolvida desde 2017 e inicialmente projetada para o primeiro Switch, acabou sendo substituída por outra para integrar os avanços tecnológicos.

Além de seu mundo aberto, o jogo propõe uma espécie de "battle royale" na qual os jogadores são eliminados um após o outro, um conceito popularizado por títulos como "Fortnite" e "Call of Duty: Warzone".