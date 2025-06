México pedirá a Trump para ser excluído de tarifa de 50% sobre aço e alumínio

O governo do México disse nesta terça-feira (3) que pedirá para ser excluído da sobretaxa de 50% sobre o aço e o alumínio que foi anunciada pela administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Pediremos na sexta-feira que o México seja excluído", disse a jornalistas o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, que classificou a medida de "injusta, insustentável e inconveniente".

Ebrard acrescentou que as tarifas são injustas porque os Estados Unidos têm um superávit comercial com o México, ou seja, enviam mais aço do que importam.

"Não faz sentido colocar tarifas a um produto no qual você tem superávit", afirmou Ebrard, que disse que, dificilmente, essa sobretaxa poderá ser mantida ao longo do tempo por seu impacto econômico.

No encerramento de 2024, os Estados Unidos registravam um superávit em relação ao país vizinho de 2,4 milhões de toneladas de aço, segundo dados da indústria.