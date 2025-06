México: partido governista se encaminha para controle da recém-eleita Suprema Corte

O partido governista Morena, do México, parece estar se encaminhando para o controle da Suprema Corte, de acordo com as contagens preliminares de votos da primeira eleição judicial do país.

Enquanto os votos ainda estavam sendo contados nesta terça-feira, 3, para a maioria dos 2.600 cargos de juiz federal, estadual e municipal em disputa nas eleições de domingo, 1º, os resultados chegaram para os nove cargos da Suprema Corte.