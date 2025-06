Macron recebe Lula na França em contexto internacional agitado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitará a França a partir de quinta-feira (5), a convite de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com a COP30 e as guerras na Ucrânia e em Gaza na pauta de discussões. A primeira visita de Estado de um presidente brasileiro desde 2012 ocorre dias antes do início da Cúpula dos Oceanos da ONU em Nice, enquanto a oposição ao acordo comercial UE-Mercosul permanece latente na França.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Certamente vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia, certamente vamos discutir o massacre do Exército de Israel na Faixa de Gaza, certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul, certamente vamos discutir coisas na área da defesa, porque temos uma parceria na área do submarino nuclear", disse Lula nesta terça-feira em Brasília. A viagem sucede a realizada por Macron em março de 2024 ao Brasil, quando visitou a Amazônia junto com Lula e o Complexo Naval de Itaguaí, onde são construídos os submarinos nucleares com apoio da França, no âmbito do programa ProSub. Mas, desde então, Donald Trump voltou ao poder nos Estados Unidos e "no contexto atual", "é muito importante conseguir encontrar convergências com o Brasil, um grande Estado emergente", com uma "voz de peso na América Latina e no resto do mundo", afirmou a Presidência francesa nesta terça-feira (3). - "É um genocídio" -

O Brasil ocupa atualmente a presidência pro tempore do grupo Brics de países emergentes, e a França espera que o país mobilize sua força diplomática nos casos da Ucrânia e de Gaza. A França conta com a mobilização do Brasil para influenciar o resultado da conferência que organiza com a Arábia Saudita na ONU, em meados de junho, que busca promover uma solução política para o conflito israelense-palestino. "Só haverá paz quando a gente tiver consciência de que o palestino tem direito ao seu Estado", afirmou Lula que reiterou que "o que está acontecendo na Faixa de Gaza é um genocídio."

Sobre a Ucrânia, a França planeja apresentar a Lula um resumo da situação, com “uma parte atacada que está pronta para a paz e outra parte, o agressor, que rejeita qualquer proposta de paz ou diálogo”. O Brasil mantém boas relações com a Rússia e Lula esteve em Moscou em 9 de maio para as comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista, onde foi recebido pelo presidente russo, Vladimir Putin. - Agenda apertada -

A visita de Lula começará na quinta-feira com uma cerimônia de boas-vindas militar no Palácio dos Inválidos, em Paris, seguida de um almoço de trabalho no Palácio do Eliseu, sede da presidência, e um jantar de Estado no mesmo local. Na sexta-feira, os dois líderes visitarão a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto, que será inaugurada no mesmo dia no Grand Palais, em Paris, como parte do Ano Cultural França-Brasil. A pesada agenda inclui a assinatura de acordos bilaterais, como no campo da transição energética, a participação em um fórum econômico e homenagens a Lula na Academia Francesa e na Universidade de Paris 8, que foi fundada após maio de 1968.