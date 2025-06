Líder da extrema direita anuncia saída da coalizão de governo nos Países Baixos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após vencer as legislativas de novembro de 2023, o ultradireitista Partido Pela Liberdade (PVV) era o que tinha mais deputados na frágil coalizão governante.

No final de maio, Wilders, conhecido como "Trump holandês", já havia ameaçado sair da coalizão caso suas exigências estritas sobre migração não fossem atendidas.

O líder da extrema direita declarou na ocasião que sua paciência estava acabando com a não aplicação do plano que havia apresentado com 10 medidas.

Esse plano inclui fechar as fronteiras para demandantes de asilo, reforçar os controles fronteiriços e deportar as pessoas com dupla cidadania que foram condenadas por um crime.