Kyrgios desiste da temporada de grama, incluindo Wimbledon

Na semana passada, ele teve que desistir de participar do torneio de duplas de Roland Garros, que seria sua primeira aparição no Grand Slam parisiense desde 2017.

"Tive um pequeno contratempo na minha recuperação e, infelizmente, não poderei voltar para a temporada de grama este ano", escreveu Kyrgios em sua conta no Instagram.

"É apenas um obstáculo no caminho, e já estou trabalhando duro para voltar mais forte do que nunca", continuou o australiano de 30 anos, que passou por uma cirurgia na mão e recentemente sofreu com problemas no joelho.

Kyrgios foi vice-campeão de Wimbledon em 2022, derrotado na final pelo sérvio Novak Djokovic.