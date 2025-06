Kremlin descarta 'avanço' rápido na resolução do conflito com a Ucrânia

"Seria um erro esperar decisões e avanços imediatos", declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, durante o encontro diário com a imprensa do qual a AFP participou.

O Kremlin declarou, nesta terça-feira (3), que não espera que haja um "avanço" rápido na resolução do conflito na Ucrânia, após o ciclo de negociações diretas na Turquia na segunda-feira, que terminou sem um acordo para um cessar-fogo.

"A resolução é extremamente complexa e tem muitos matizes", acrescentou o porta-voz, que reiterou que a prioridade da Rússia é "eliminar as causas profundas do conflito" para conseguir a paz com a Ucrânia.

Para o Kremlin, é "pouco provável" que uma reunião entre os presidentes russo, Vladimir Putin, o ucraniano, Volodimir Zelensky, e o americano, Donald Trump, seja realizada em um futuro "próximo", como a Turquia propôs nas negociações de segunda em Istambul.

"Em um futuro próximo, parece pouco provável", indicou o porta-voz do Kremlin.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs na segunda-feira receber uma cúpula e a Casa Branca afirmou que Trump estava "aberto" para participar.