Israel informa que bombardeou sul da Síria em resposta a disparos de projéteis

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Katz acusou o presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, de ser "diretamente responsável por qualquer ameaça ou disparo dirigido contra o Estado de Israel". "Haverá uma resposta completa em breve", advertiu.

A Síria negou envolvimento nos disparos de projéteis e responsabilizou atores que buscam "desestabilizar a região". O país afirmou que "nunca foi nem será uma ameaça para ninguém na região", em comunicado da chancelaria divulgado pela Sana.

A Síria ressaltou que "a prioridade absoluta no sul do país é ampliar a autoridade do Estado e pôr fim à presença de armas fora do âmbito das instituições oficiais".

Síria e Israel estão tecnicamente em guerra desde 1948.