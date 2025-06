Irã afirma que proposta dos EUA para acordo nuclear contém 'ambiguidades e questões'

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No sábado, o Irã apontou que recebeu "elementos" de uma proposta americana com foco em um eventual acordo nuclear, após cinco sessões de negociação realizadas sob a mediação do Omã.

As conversas são as primeiras do gênero desde que Washington se retirou em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, do acordo internacional alcançado três anos antes entre Teerã e as principais potências para supervisionar o programa nuclear iraniano em troca da suspensão de sanções.

O enriquecimento de urânio é o principal obstáculo do diálogo: os Estados Unidos exigem que o Irã renuncie completamente ao processo, mas Teerã se opõe e defende seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.

Trump reiterou nesta segunda-feira que Teerã não poderá enriquecer urânio no âmbito de um possível acordo com Washington.