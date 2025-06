Irã afirma que não abrirá mão de enriquecimento de urânio em acordo nuclear com EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou que o país não abrirá mão do enriquecimento de urânio, classificando-o como "uma conquista científica obtida por nossos cientistas", em meio às negociações sobre seu acordo nuclear com os Estados Unidos. Em entrevista a um canal de TV iraniano, Araghchi disse, nesta terça-feira, 3, que o enriquecimento é um direito soberano e reiterou que o Irã não aceitará pressões para interromper seu programa nuclear.

"Se os EUA pretendem sabotar nosso programa nuclear pacífico, certamente não aceitaremos isso, e também não será possível realizar o acordo", acrescentou o ministro. Araghchi descreveu as negociações como difíceis e repletas de obstáculos, citando que existem "muitas divergências" entre as partes. Ele pondera, no entanto, que "não se pode esperar que se chegue a um acordo em apenas cinco rodadas".