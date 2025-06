Inter de Milão anuncia saída do técnico Simone Inzaghi

"Os torcedores, os jogadores e os funcionários vão se lembrar da grande paixão" de Inzaghi, escreveu a Inter em comunicado, sem mencionar a razão da saída do treinador.

Segundo a imprensa italiana, ele estaria a caminho do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que teria oferecido um contrato de dois anos por 50 milhões de euros (R$ 322 milhões na cotação atual).

Em quatro temporadas à frente da Inter, Inzaghi, de 49 anos, conquistou um 'Scudetto', duas Copas da Itália e três Supercopas da Itália.

Citado em nota, o presidente do clube, Giuseppe Marotta, agradeceu ao treinador "por todo o trabalho realizado, pela paixão que mostrou e pela sinceridade em nossa reunião hoje [terça-feira]", que levou à sua saída.

"Chegou a hora de me despedir deste clube depois de uma jornada de quatro anos na qual me dediquei ao máximo", escreveu Inzaghi, citado em outro comunicado publicado no site da Inter.