Holanda: político de extrema-direita sai de coalização, e eleição pode ser antecipada

Na semana passada, Wilders exigiu que seus parceiros de coalizão, incluindo o partido do primeiro-ministro, Dick Schoof, assinassem um plano para cortar a imigração, que incluía a recusa de todos os novos pedidos de asilo e a "devolução" de refugiados sírios, já que o país do Oriente Médio tem um novo governo.

A coalizão governante da Holanda ruiu nesta terça-feira, 3, após o político de extrema-direita Geert Wilders sair da aliança, acusando os outros partidos de não fazerem o suficiente para limitar a imigração e preparando o terreno para uma possível eleição antecipada. "Não tivemos escolha. Eu prometi aos eleitores a política de asilo mais rigorosa de sempre, mas isso não foi concedido a vocês", escreveu em publicação no X.

O Partido da Liberdade de Wilders ganhou o maior número de assentos de qualquer partido em uma eleição em 2023, mas não tinha maioria absoluta e foi incapaz de formar uma coalizão com Wilders como primeiro-ministro. Fonte: Dow Jones Newswires.*

Se uma nova eleição for confirmada, ela será o último "teste" de se os partidos de extrema-direita europeus ainda estão ganhando terreno no continenten, em meio a um fraco crescimento econômico e um aumento na migração nos últimos anos.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.