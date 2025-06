Família de suspeito de atacar manifestação no Colorado é detida pela imigração nos EUA

A família de um homem suspeito de atacar com coquetéis molotov, no Colorado, manifestantes que pediam a libertação dos reféns israelenses em Gaza foi detida pela imigração nesta terça-feira (03), disseram as autoridades americanas.

Kristi Noem, secretária do Departamento de Segurança Nacional, disse que a esposa e os filhos de Mohamed Sabry Soliman foram detidos.