Embaixada de Israel responde críticas sobre Gaza após falas de Lula: 'Compram mentiras'

A nota não cita o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas foi publicada após Lula voltar a criticar as ações militares de Israel em Gaza.

A embaixada de Israel em Brasília divulgou uma nota no fim da noite de segunda-feira, 2, afirmando que autoridades ao redor do mundo "compram mentiras" do grupo terrorista Hamas - que controla a Faixa de Gaza - e por isso atacam o governo de Binyamin Netanyahu.

"Infelizmente, tem quem compre essas mentiras, que estão prejudicando israelenses e judeus no Brasil e no mundo todo", concluiu a embaixada de Israel em Brasília.

Em outro ponto do comunicado, a embaixada disse que o Hamas propaga notícias falsas para "influenciar a opinião pública mundial a seu favor" por meio de "eventos encenados, incidentes que não aconteceram e histórias falsas" para "alimentar o antissemitismo no mundo".

"Em todas as suas ações, Israel não tem a intenção de prejudicar pessoas não envolvidas. Pelo contrário, Israel permite a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, enquanto se esforça para garantir que ela chegue às pessoas que precisam e não às mãos do Hamas. Israel não quer a guerra e o sofrimento causados por ela, resultado do uso da população de Gaza como escudo humano pelo Hamas, utilizando hospitais, escolas e creches para fins militares", acrescentou a representação diplomática.

"Diante das repetidas acusações contra as atividades de Israel na Faixa de Gaza, é importante esclarecer as coisas e não se deixar levar pela propaganda e notícias falsas da organização terrorista Hamas", afirmou a embaixada israelense em Brasília.

No fim de semana, Lula disse que o governo Netanyahu age com "vingança" contra os palestinos e que acontece um "genocídio" na região. "A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. O povo de Israel não quer essa guerra. Essa guerra é uma vingança de um governo contra a possibilidade da criação do estado Palestino, por detrás do massacre em busca do Hamas, o que existe na verdade é a ideia de assumir a responsabilidade e ser dono do território de Gaza", afirmou Lula no fim de semana.

Nesta terça, 3, após a divulgação da nota, Lula voltou a criticar a postura de Israel e o conflito em Gaza em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente afirmou que a guerra é um genocídio contra palestinos e que o governo de Israel "precisa parar com o vitimismo".

"É exatamente por conta do que o povo judeu sofreu na História que o governo de Israel tinha que ter respeito e humanismo com o povo palestino. Eles tratam os palestinos como povo de segunda classe. (...) E vem dizer que isso é antissemitismo? Precisa parar com esse vitimismo. O que está acontecendo na Faixa de Gaza é um genocídio" - declarou Lula.