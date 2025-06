Eliminatórias Sul-Americana exibem jovens talentos na reta final

Estêvão, Franco Mastantuono, Marino Hinestroza, Kevin Lomónaco... A quatro jornadas do fim, as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ganharam sangue novo e também mantiveram os talentos do futuro. Abaixo, quatro jovens para ficar de olho nas rodadas 15 e 16 da competição, que serão disputadas entre 5 e 10 de junho.

- Estêvão: a arte do drible - Embora o técnico português Abel Ferreira o escale pelas pontas no Palmeiras, Estêvão também pode jogar pelo meio, uma característica que faz lembrar Neymar em seu início de carreira. Com apenas 18 anos, já é jogador da Seleção Brasileira e foi vendido por 45 milhões de euros (R$ 290 milhões na cotação atual) para o Chelsea, um valor que pode passar dos 60 milhões de euros (R$ 390,4 milhões) caso consiga atingir metas no clube inglês, segundo a imprensa. Estêvão já fez quatro jogos com a 'Amarelinha' (todos saindo do banco de reservas, nas Eliminatórias) e ainda não marcou gols ou fez assistências.

Mas o rótulo de ser a mais recente joia da interminável fábrica brasileira de talentos empolga a torcida na expectativa pelo hexa, ainda mais com a chegada do italiano Carlo Ancelotti para comandar a Seleção. "É um orgulho saber que construí tudo isso. De forma muito rápida, até mais do que eu esperava", disse recentemente Estêvão, que depois da Copa do Mundo de Clubes se apresentará ao Chelsea. - Mastantuono: a canhota refinada -

As maiores expectativas dentro da já classificada seleção argentina estão depositadas em Franco Mastantuono. O meia de apenas 17 anos é o artilheiro do River Plate nesta temporada, com quatro assistências e sete gols, um deles em uma cobrança de falta magistral no clássico contra o Boca Juniors. Com um pé esquerdo magnético para dominar e carregar a bola em velocidade, que lembra os emblemáticos camisas 10 da 'Albiceleste', Mastantuono é considerado a nova joia do futebol argentino.

Segundo a imprensa internacional, ele é cobiçado por clubes como Real Madrid e Paris Saint-Germain, que estão dispostos a pagar sua multa rescisória de 45 milhões de euros (R$ 290 milhões). Depois de defender as seleções sub-17 e sub-20, esta será a primeira convocação para a seleção principal de Mastantuono, que até cinco anos atrás era uma promissora estrela do tênis juvenil na Argentina. "Andar pelo país competindo em um esporte onde o aspecto mental pesa muito me ajudou a crescer como jogador de futebol", disse o jovem meia em entrevista ao jornal Olé.