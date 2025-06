Colômbia, Letônia e RDC entre os novos membros do Conselho de Segurança da ONU

Colômbia, República Democrática do Congo (RDC), Libéria, Letônia e Bahrein foram eleitos nesta terça-feira (3) pela Assembleia Geral da ONU para fazer parte do Conselho de Segurança no período 2026-2027.

O Conselho de Segurança da ONU é composto por 15 membros: os cinco permanentes (Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido) e 10 países eleitos por dois anos, metade deles renovada a cada ano, respeitando as regras de distribuição geográfica.