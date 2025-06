Cidade alemã oferece moradia gratuita para atrair moradores

Eisenhüttenstadt, na antiga Alemanha Oriental, oferece duas semanas num apartamento mobiliado para atrair profissionais qualificados.A cidade de Eisenhüttenstadt, em Brandemburgo, no leste da Alemanha, está oferecendo duas semanas de moradia gratuita num apartamento mobiliado para atrair possíveis novos moradores. Segundo a prefeitura, os selecionados poderão morar gratuitamente por duas semanas, de 6 a 20 de setembro, num apartamento mobiliado, para conhecer melhor a cidade, seus habitantes e as possibilidades profissionais na região. De um pico de mais de 50 mil habitantes, Eisenhüttenstadt tem atualmente cerca de 24 mil moradores. A tendência, no entanto, é de crescimento, de acordo com a área de promoção econômica da cidade. Porém, Eisenhüttenstadt precisa de mais residentes, e o projeto se volta sobretudo para ex-moradores, profissionais qualificados e autônomos. Além da hospedagem e de atividades de lazer, os participantes poderão participar de programas de estágiou ou de job shadowing em empresas locais. O período de inscrições vai até início de julho, através de um formulário online. Passado socialista Eisenhüttenstadt foi a primeira cidade totalmente planejada da antiga Alemanha Oriental. Ela foi criada há 75 anos para abrigar trabalhadores de uma siderúrgica. A usina siderúrgica, aliás, ainda é a principal fonte de empregos locais – e dá nome à cidade, que significa literalmente "cidade das usinas de ferro". Nos últimos anos, Eisenhüttenstadt viu a sua população diminuir, isso devido à saída de jovens em busca de trabalho em outras regiões. Cidades do Leste Alemão em busca de moradores A iniciativa de Eisenhüttenstadt segue o exemplo de outras cidades da antiga Alemanha Oriental, que têm adotado medidas criativas para atrair novos moradores e revitalizar suas comunidades. A cidade vizinha de Guben já havia promovido uma ação semelhante no ano passado, com 16 participantes selecionados entre cerca de cem candidaturas recebidas. Outras cidades, como Eberswalde, Frankfurt am Oder e Görlitz, também já realizaram iniciativas de moradia experimental. tms/as (DPA, OTS)