Ataque a passeata pró-Israel nos EUA deixa oito feridos

Aos gritos de "Palestina livre", homem agride com lança-chamas improvisado grupo que participava de caminhada a favor dos reféns israelenses detidos na Faixa de Gaza.Oito pessoas ficaram feridas neste domingo (01/02) num ataque a uma passeata pró-Israel no estado do Colorado, no oeste dos Estados Unidos, em um incidente descrito por autoridades americanas e israelenses como um ataque terrorista. Um homem aos gritos de "Palestina livre" usou um lança-chamas improvisado e um dispositivo incendiário para atingir manifestantes que se reuniam em ato de apoio aos reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza pelo grupo islamista Hamas. "Como resultado desses fatos preliminares, está claro que este é um ato de violência direcionado, e o FBI está investigando isso como um ato de terrorismo", afirmou o agente especial do FBI Mark Michalek. O ataque ocorreu durante o feriado judaico de Shavuot, que é celebrado 50 dias após a Páscoa e é considerado o precursor do feriado cristão de Pentecostes. O chefe de polícia de Boulder, Steve Redfearn, afirmou que as primeiras ligações para a polícia relatavam que um homem estava incendiando pessoas. "Quando chegamos, encontramos várias vítimas feridas, com ferimentos consistentes com queimaduras e outros", disse ele. Redfearn agradeceu aos socorristas que correram para o local onde o suspeito estava "lançando coquetéis molotov e usando outros dispositivos para ferir pessoas". Os feridos são quatro mulheres e quatro homens com idades entre 52 e 88 anos, informou a polícia em comunicado. O suspeito foi preso no local. Autoridades dos EUA e Israel condenam o incidente De acordo com Stephen Miller, vice-chefe de gabinete da Casa Branca, o agressor de 45 anos estava nos Estados Unidos sem um visto válido. "Ele recebeu um visto de turista do governo Biden e, em seguida, excedeu ilegalmente o prazo desse visto", escreveu Miller em postagem no X. A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, disse que o incidente foi um "ataque terrorista direcionado contra uma reunião semanal de membros da comunidade judaica em Boulder, Colorado, para conscientizar sobre os reféns sequestrados durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro". A polícia de Boulder disse que os participantes realizavam um "evento pacífico semanal, regularmente programado". "Hoje, em Boulder, Colorado, o povo judeu marchou com uma demanda moral e humana: a devolução dos reféns. Em resposta, os manifestantes judeus foram brutalmente atacados", escreveu o embaixador de Israel nas Nações Unidas, Danny Danon, em postagem no X. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou solidariedade ás vítimas. "Minha esposa, eu e todo o Estado de Israel rezamos pela recuperação total dos feridos no cruel ataque terrorista que ocorreu em Boulder, Colorado", afirmou. Aumento de incidentes antissemitas Desde os ataques terroristas do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023, houve um aumento acentuado na violência classificada como antissemita nos EUA. O atentado deste domingo ocorreu poucas semanas após a prisão de um homem nascido em Chicago, acusado de matar dois funcionários da embaixada de Israel em Washington. Na ocasião, o suspeito abriu fogo contra um grupo de pessoas que deixava um evento promovido pelo Comitê Judaico Americano, uma organização que combate o antissemitismo e apoia Israel. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e 251 levadas para a Faixa de Gaza nos ataques do Hamas, que desencadearam a guerra no enclave palestino. Dos reféns, 57 permanecem em cativeiro, incluindo 34 que o Exército israelense afirma estarem mortos. Mais de 54.300 palestinos foram mortos desde o início do conflito, Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Os números não distinguem entre baixas civis e militantes. Israel é alvo de um número cada vez maior de críticas internacionais por ter causado a grave crise humanitária na Faixa de Gaza, onde, segundo alertas da ONU, toda a população de cerca de 2,2 milhões de pessoas está sob de risco de fome. rc/gq (AP, AFP, Reuters, DPA)