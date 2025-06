Após dois toques de Álvarez na Champions, IFAB muda regras do pênalti

A International Football Association Board (IFAB), órgão que dita as regras do futebol, anunciou nesta terça-feira (3) que as cobranças de pênaltis com dois toques na bola, como aconteceu com o atacante argentino Julián Álvarez no mata-mata entre Atlético de Madrid e Real Madrid na última Liga dos Campeões, terão que ser repetidas.

O pênalti "no qual o cobrador bate na bola de maneira involuntária com os dois pês simultaneamente ou no qual a bola toca no pé de apoio imediatamente após a batida" é uma "situação rara", admitiu a IFAB em comunicado.