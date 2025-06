Alemanha quer confirmar contra Portugal sua volta ao primeiro escalão

Os títulos da Copa do Mundo de 2014 e da Copa das Confederações de 2017 já estão bem distantes na memória dos torcedores, que acumularam decepções em grandes torneios recentes, tanto em Mundiais (eliminação na fase de grupos em 2018 e 2022) quanto na Eurocopa (eliminação nas oitavas em 2021 e quartas de final em 2024).

A Alemanha, mergulhada em uma crise de resultados e identidade nos últimos anos, espera confirmar seu retorno ao primeiro escalão das seleções do mundo nesta semana na Liga das Nações, em que recebe e enfrenta Portugal pelas semifinais nesta quarta-feira às 16h (horário de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na Liga das Nações, torneio da Uefa que está em sua quarta edição e que começou na temporada 2018-2019, a Alemanha nunca havia chegado ao decisivo 'Final Four'.

A jornada da 'Mannschaft' pelo deserto é indigna do histórico de uma das grandes nações do futebol, que acumula quatro títulos mundiais (1954, 1974, 1990 e 2014) e três títulos europeus (1972, 1980 e 1996).

- Exemplo da Espanha -

"Juntos, queremos conquistar títulos, mesmo que sejam pequenos", disse o técnico da Alemanha, Julian Nagelsmann, no início do treino da seleção em Herzogenaurach, no norte da Baviera, para a competição desta semana.