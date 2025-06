Alcaraz atropela Tommy Paul e avança às semifinais de Roland Garros

Fazendo valer seu status de atual campeão de Roland Garros, o tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu com autoridade o americano Tommy Paul por 3 sets a 0 nesta terça-feira (3) e avançou para as semifinais do torneio parisiense.

Com parciais de 6-0, 6-1 e 6-4 em pouco mais de uma hora e meia durante o turno da noite na quadra Philippe Chatrier, Alcaraz conquistou sua quinta vitória em sete confrontos diretos com Paul.