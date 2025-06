Acidente rodoviário deixa 11 mortos no norte do México

Ao menos 11 pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas depois que um ônibus de turismo capotou, nesta terça-feira (3), em uma rodovia do distrito de Nuevo León, no norte do México, informaram as autoridades locais.

A direção da Defesa Civil estadual informou em suas redes sociais que o acidente ocorreu pela manhã em um trecho rodoviário da cidade de Hualahuises.