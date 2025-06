Vítimas das inundações na Nigéria falam sobre a tragédia

Era uma quinta-feira igual a tantas outras. Adamu Yusuf seguia durante a manhã para o mercado de Mokwa, no centro da Nigéria, quando ouviu os gritos de seu vizinho: a enchente avançava e devastava a cidade.

As inundações em Mokwa são as piores já registradas nesta região do centro do país africano, com um balanço que supera 150 mortos e centenas de desaparecidos.