Verstappen admite culpa em incidente com Russell no GP da Espanha

Um dia depois do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, o atual tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull), admitiu nesta segunda-feira (2) que a "frustração" o levou a provocar o toque com o carro do britânico George Russell (Mercedes) nas últimas voltas da corrida.

Verstappen, que inicialmente acusou Russell e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) de terem provocado o incidente, foi às redes sociais para reconhecer que errou em sua manobra.