Trump retira nomeação de aliado de Musk para comando da Nasa

Decisão é anunciada um dia após a saída do chefe da SpaceX do governo. Segundo "New York Times", Trump decidiu remover Jared Isaacman após descobrir doações dele para democratas.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou a nomeação do empresário bilionário do setor de tecnologia Jared Isaacman para o cargo de diretor da Nasa "após uma análise minuciosa de associações anteriores". Ao assumir o cargo em janeiro, Trump propôs Isaacman, um associado próximo do chefe da SpaceX, Elon Musk, para suceder Bill Nelson no comando da agência espacial, que deixou o cargo no final da presidência de Joe Biden. A nomeação de Isaacman já tinha sido aprovada por uma comissão do Senado, e ele seria sabatinado pelos senadores na próxima semana, de acordo com a imprensa. Mas na noite deste sábado (31/05), Trump escreveu em sua plataforma Truth Social que em breve anunciaria um novo indicado "que estará alinhado com a missão e colocará os Estados Unidos em primeiro lugar no espaço", sem dar mais detalhes. A decisão foi anunciada apenas um dia após a saída oficial de Musk do governo, onde a função do CEO da SpaceX como "funcionário especial do governo", liderando o Departamento de Eficiência Governamental, criou turbulência para a administração e frustrou alguns dos assessores de Trump. Em uma indicação de crescente distância de Trump, Musk respondeu em sua própria plataforma de mídia social X: "Isso é uma droga. Não consigo pensar em uma pessoa melhor para o cargo do que Jared". Surpresa A decisão de Trump pegou os observadores de surpresa, pois ele havia elogiado muito Isaacman em dezembro, antes de assumir o cargo, dizendo que o bilionário "conduziria a missão de descoberta e inspiração da Nasa". Em resposta à decisão de Trump, Isaacman postou no X que estava grato pela oportunidade e disse que estaria torcendo pelo presidente e pela Nasa. "Ainda não voei em minha última missão – seja qual for a forma que isso possa assumir", disse ele. Segundo uma reportagem do jornal The New York Times, Trump decidiu afastar Isaacman depois de descobrir que Isaacman tinha doado dinheiro a várias figuras democratas. O empreendedor, de 42 anos, é fundador da Draken International, empresa americana que presta serviços aéreos à indústria militar e de defesa, bem como à Shift4 Payments, empresa de processamento de pagamentos da qual é também presidente-executivo (CEO) e, segundo a revista Forbes, tem um patrimônio líquido de 1,3 bilhões de dólares. Em setembro passado, o empresário comandou a primeira missão Polaris Dawn, ao lado de três outros turistas espaciais e tornou-se o primeiro astronauta a realizar uma caminhada espacial privada, depois de ter saído com sucesso da cápsula SpaceX Dragon, a 700 quilômetros da Terra. Isaacman participou de duas missões espaciais privadas, ambas financiadas por ele e executadas pela SpaceX de Musk. Em 2021, ele foi um dos primeiros tripulantes não profissionais no espaço, juntando-se a três outros em uma viagem de três dias ao redor da Terra, a primeira missão orbital sem nenhum astronauta profissional a bordo. Golpe para influência de Musk A saída de Isaacman pode ser um golpe para a influência do multimilionário sul-africano na administração Trump. A sua empresa aeroespacial com sede no sul do Texas é uma das maiores beneficiárias de contratos federais da Nasa, tendo recebido mais de 20 bilhões de dólares em financiamento público na última década. Entre os serviços que presta ao governo americano estão o envio de satélites para a órbita da Terra e a utilização do Starlink, um sistema de comunicação por satélite utilizado pelo Pentágono. Em linha com uma das missões de sonho da SpaceX –levar uma missão tripulada em Marte – Isaacman disse ao Congresso que procuraria concentrar o trabalho da Nasa em missões para Marte, em vez da Lua. md (Lusa, DPA, Reuters)