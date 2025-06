Quarto suspeito é detido por ataque a propriedades do primeiro-ministro britânico

O suspeito, de 48 anos, cuja nacionalidade não foi divulgada, foi preso nesta segunda no aeroporto de Stansted, ao norte da capital britânica, informou a polícia em um comunicado.

Um quarto homem foi detido no âmbito da investigação pelos incêndios que afetaram propriedades relacionadas ao primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira (2) a polícia de Londres.

O incidente causou danos na entrada da residência, de acordo com a polícia.

Carpiuc, Lavrynovych e Pochynok são suspeitos de terem provocado o incêndio que afetou, na madrugada de 11 para 12 de maio, a antiga residência de Starmer no bairro de Kentish Town, norte de Londres.

Ele é suspeito de "conspiração para cometer um incêndio doloso com a intenção de colocar em perigo" a vida de outras pessoas.

O líder trabalhista já não mora lá desde que se mudou para o número 10 da Downing Street, residência oficial do primeiro-ministro, em julho de 2024, após vencer as eleições britânicas, mas ele continua sendo proprietário da casa, segundo a imprensa inglesa.

Os três suspeitos também são acusados de provocar outros dois incêndios em propriedades de Starmer.

O primeiro afetou um veículo em 8 de maio, também no bairro de Kentish Town, e outro ocorreu em frente à entrada de uma propriedade no bairro de Islington, igualmente ao norte da capital, no domingo.