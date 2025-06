Petróleo sobe com força, entre decisão da Opep+ e fatos geopolíticos

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (2), com o mercado aliviado porque o aumento de produção anunciado no sábado pelo cartel da Opep+ não foi maior do que o esperado, e atento à guerra na Ucrânia e às negociações sobre o programa nuclear do Irã.

Em Londres, o preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto — primeiro dia de uso como contrato de referência — subiu 2,95%, chegando a 64,63 dólares.