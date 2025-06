Peregrinos se reúnem em Meca para peregrinação anual sob calor intenso

Mais de um milhão de peregrinos muçulmanos chegaram à cidade sagrada de Meca para o hajj, com a promessa das autoridades de celebrar uma peregrinação mais segura em um momento de calor sufocante no deserto e de controles drásticos contra as visitas ilegais.

As autoridades mobilizaram mais de 40 agências governamentais e 250.000 funcionários, com os quais buscam mitigar os efeitos da mortal onda de calor que deixou centenas de mortos em 2024.

O hajj, um dos cinco pilares do islã, deve ser realizado ao menos uma vez na vida por todos os muçulmanos com capacidade de cumprir a peregrinação.

No ano passado, 1.301 peregrinos, a maioria não registrados e sem acesso às tendas e ônibus com ar condicionado, morreram quando os termômetros chegaram a marcar 51,8ºC.

"As pessoas foram pegas de surpresa porque a intensidade do calor foi tanta que as medidas de adaptação falharam", explicou Fahad Saeed, do centro de estudos Climate Analytics, da Alemanha.

Antes do hajj deste ano, as autoridades sauditas adotaram medidas contra os fiéis não registrados, com operações, vigilância com drones e várias mensagens de alerta destinadas a erradicar os visitantes não autorizados que tentavam chegar à Meca.

As permissões para o hajj são distribuídas nos países sob um sistema de cotas e definidas por sorteios.