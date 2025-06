ONU realiza cúpula na França para restaurar a esperança nos oceanos

Nick PERRY com Antoine AGASSE em Brest

O futuro dos oceanos e a quantidade de ajuda para combater sua exploração excessiva e poluição são o foco de uma cúpula da ONU que começa na próxima semana no balneário francês de Nice.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou recentemente que promoverá a mineração do fundo do mar em águas internacionais, o que gerou críticas generalizadas.

A França prometeu que a cúpula fará pela conservação dos oceanos o que o Acordo de Paris fez pela ação climática global na COP21 (2015).

Espera-se que as nações presentes adotem uma "Declaração de Nice" para ratificar as proteções oceânicas mais rigorosas, juntamente com compromissos adicionais voluntários por parte de governos individuais.

Os líderes do Pacífico devem participar em massa e exigir, em particular, compromissos financeiros concretos dos governos.