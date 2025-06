Justiça argentina suspende decreto de Milei que limitava direito à greve

A justiça argentina suspendeu, nesta segunda-feira (2), parte de um decreto do presidente Javier Milei que limitava o direito à greve e ampliava a quantidade de atividades forçadas a prestar serviços durante uma paralisação.

A decisão da Justiça Nacional do Trabalho, à qual a AFP teve acesso, acolheu um pedido de liminar apresentado pela Confederação Geral do Trabalho (CGT), principal central sindical do país.