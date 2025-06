Istambul recebe novas negociações diretas entre Rússia e Ucrânia

Delegações da Rússia e da Ucrânia se reúnem novamente nesta segunda-feira (2) em Istambul, com o objetivo de negociar um fim da guerra desencadeada pela invasão das tropas russas ao país vizinho em fevereiro de 2022. Moscou e Kiev iniciaram uma primeira rodada de conversações diretas em 16 de maio na cidade turca, mas o encontro produziu poucos resultados. Os dois países se comprometeram apenas com uma troca de 1.000 prisioneiros de cada lado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A nova reunião acontece um dia após um ataque ucraniano "em larga escala" em território russo, que atingiu até a Sibéria. O assalto coordenado com drones contra quatro bases militares russas danificou dezenas de aviões, incluindo caças estratégicos, segundo o Serviço de Segurança Ucranianos (SBU). O Exército russo anunciou que derrubou 162 drones ucranianos durante a noite, muitos direcionados contra as regiões fronteiriças de Kursk e Belgorod. Kiev afirmou por sua vez que Moscou lançou 80 drones contra seu território. O novo ciclo de negociações está programado para acontecer no palácio de Ciragan, um edifício imperial otomano na margem do Bósforo. Os representantes russos chegaram no domingo e a delegação ucraniana na manhã de segunda-feira.

O chefe da diplomacia russa, Sergey Lavrov, conversou no domingo por telefone com seu homólogo americano, Marco Rubio, sobre as negociações, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Moscou anunciou que apresentaria um "memorando" com suas condições para um acordo de paz, um documento que se recusou a transmitir a Kiev, como havia sido solicitado antes das negociações. - Garantias de segurança -

As partes estão muito longe de um acordo, seja uma trégua ou uma solução de longo prazo. As prioridades da Ucrânia são "um cessar-fogo completo e incondicional" e o "retorno dos prisioneiros" e das crianças ucranianas que, segundo Kiev, Moscou levou para seu território, afirmou no domingo o presidente Volodimir Zelensky. O chefe de Estado ucraniano também deseja uma reunião direta com seu homólogo russo, Vladimir Putin, uma proposta que o Kremlin rejeitou diversas vezes.

Moscou descarta o "cessar-fogo incondicional" exigido por Kiev e seus aliados ocidentais. O Kremlin insiste que é necessário resolver o que chama de "causas profundas" do conflito. A Rússia exige que a Ucrânia renuncie de forma definitiva ao processo de adesão à Otan e que entregue as cinco regiões das quais reivindica a anexação. As condições são inaceitáveis para Kiev, que exige uma retirada total das tropas russas de seu território.