Irã pede 'garantias' dos Estados Unidos sobre suspensão das sanções

As declarações foram feitas antes de uma reunião do chefe da diplomacia e negociador iraniano para a questão nuclear nesta segunda-feira no Cairo com o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

A reunião terá três partes: o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty, e o diretor da AIEA, Rafael Grossi.

A reunião acontece um dia após a publicação de um relatório da agência da ONU que mostra que o Irã intensificou sua produção de urânio enriquecido a 60%, um nível próximo aos 90% necessários para a fabricação de armas atômicas.

Durante sua visita, Araghchi também se reunirá com o presidente egípcio Abdel Fatah al Sisi, segundo a agência estatal de notícias Tasnim.