Incêndio em hospital na Alemanha deixa mortos e dezenas de feridos

Fogo atingiu edifício do Hospital Marien, em Hamburgo. Três pessoas morreram e 34 ficaram feridas. Um suspeito foi preso.Pelo menos três pessoas morreram em um incêndio que atingiu um hospital na cidade de Hamburgo, no norte da Alemanha, na madrugada deste domingo (1º/06). As vítimas tinham 84, 85 e 87 anos, segundo informou a polícia alemã na tarde de domingo. Outras 34 pessoas ficaram feridas, 16 delas gravemente. Um paciente segue em estado crítico. O incêndio começou pouco depois da meia-noite na ala geriátrica, no térreo do Hospital Marien, localizado no bairro de Hohenfelde. O fogo se espalhou rapidamente para o primeiro andar e a fumaça tomou conta de todos os andares do edifício, segundo um porta-voz do corpo de bombeiros. Um contingente de 160 profissionais do serviço de emergência foi mobilizado para controlar as chamas. Um paciente do hospital de 72 anos foi preso em conexão com o incêndio, segundo a polícia. Ele é suspeito de ter iniciado o fogo. Incêndio foi controlado Nas primeiras horas do domingo, as autoridades informaram que o incêndio havia sido extinto. Uma das alas do hospital foi completamente destruída pelo fogo. A ala cirúrgica não foi afetada. Os pacientes que estavam no prédio afetado foram evacuados pelas janelas e levados a hospitais da região. Pacientes em prédios adjacentes também foram avaliados quanto aos efeitos da fumaça. O hospital, que faz parte de um grupo pertencente à arquidiocese católica de Hamburgo, é uma das maiores unidades de saúde confessionais do norte da Alemanha. Possui cerca de 600 leitos e atende aproximadamente 93 mil pacientes por ano. "Estou profundamente consternado e muito triste. Estou com os falecidos e os feridos em meus pensamentos e orações", disse o arcebispo Stefan Hesse. Ele também homenageou os serviços de resgate. A polícia de Hamburgo está investigando o incêndio junto com o corpo de bombeiros. gq (dw, dpa)