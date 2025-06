Homem é condenado no Reino Unido a pagar multa por queimar Alcorão

Hamit Coskun, de 50 anos, de nacionalidade turca, foi declarado culpado de perturbação da ordem pública com a circunstância agravante de incitação ao ódio religioso.

Em 13 de fevereiro, este homem, residente de Midlands (centro da Inglaterra), se aproximou do consulado da Turquia, em Londres, onde queimou um exemplar do Alcorão, enquanto gritava "Fuck islam" e "o islã é a religião do terrorismo".

"Seu ato de queimar o Alcorão no local onde o fez foi extremamente provocar", afirmou o juiz John McGarva, do tribunal de Westminster em Londres, durante a leitura do veredito.

O magistrado acrescentou que as palavras pronunciadas pelo acusado estavam "motivadas pelo menos em parte pelo ódio aos muçulmanos".

Hamit Coskun, que se declarou ateu, explicou que agiu dessa forma para denunciar o "governo islamista" do presidente turco, Recep Erdogan.