França dá primeiro passo para promover militar judeu, alvo de polêmica há 130 anos

"Mediante nosso voto, a República [francesa] vai reparar um erro, que o oficial Dreyfus teve que sofrer em 1906", apesar de ter sido absolvido, afirmou o proponente da lei, o deputado centrista Charles Sitzenstuhl.

Em 1894, o então capitão Dreyfus foi condenado por traição e obrigado ao exílio na ilha do Diabo na Guiana Francesa, baseado em acusações falsas alimentadas por um antissemitismo profundamente arraigado no final do século XIX.

Em 1906, a Corte de Cassação o declarou inocente, o que implicou sua reincorporação imediata ao Exército. Logo depois, uma lei o nomeou chefe de esquadra, com efeito desde o dia da promulgação dessa.

Mas isso equivalia a uma "injustiça" porque interrompia sua carreira em "cinco anos de ascensão", segundo Sitzenstuhl. Dreyfus solicitou em vão uma melhora em sua carreira e abandonou o Exército em 1907, antes de voltar a servir durante a Primeira Guerra Mundial.